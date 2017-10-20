CarPrice: в ближайшие два квартала на рынок выйдет много трехлетних автомобилей

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В ближайшее время на рынке вырастет предложение автомобилей, выпущенных в 2014 году. Россияне готовятся обновлять парк машин, приобретенных на волне роста иностранных валют в конце 2014 года. После того, как эти автомобили будут проданы, предложение резко сократится, а трехлетние автомобили подорожают.

Денис Долматов, генеральный директор CarPrice: «В ноябре-декабре 2014 года, как все мы хорошо помним, началось ослабление рубля: в течение двух месяцев курс доллара вырос с 35 до 65 рублей. Тогда жители России начали массово тратить рублевую наличность. Мы помним, как пустели полки магазинов, продающих электронику и крупную бытовую технику. Жители нашей страны, чтобы сохранить рублевые накопления, покупали и автомобили – цены на новые машины росли медленнее, чем дорожали валюты. Для многих тогда рост стоимости валют стал сигналом для обновления авто (как запланированного, так и незапланированного). Сейчас же, спустя три года, машины, купленные в тот период, начинают выходить на вторичный рынок. У них заканчивается трехлетняя гарантия, либо они достигают пробега в 100 тысяч километров, а это для их владельцев является сигналом для смены авто. Мы ожидаем, что в перед Новым Годом и в течение первого квартала 2018 года предложение трехлеток увеличится на 20% и более. Это будет, по сути, последняя волна недорогих трехлетних машин. После неё такие авто будут продаваться дороже просто потому, что в начале 2015 продажи новых машин резко упали, а цены на них значительно выросли».

Сегмент автомобилей с возрастом в 3-5 лет – наиболее популярный в продажах на «вторичке»: в течение третьего квартала, согласно данным CarPrice, на него приходилось 26% от всех продаж. Такие автомобили востребованы покупателями – они значительно дешевле новых, но с точки зрения технического состояния, как правило, лишь незначительно от них отличаются. С точки зрения дизайна их также нельзя назвать устаревшими. Как правило, высокие продажи новых автомобилей через три года неизбежно приводят к росту предложения свежих машин на вторичном рынке.

Оживление на первичном рынке аналитики CarPrice также отчасти связывают с заменой автопарка, купленного в качестве антикризисной меры в конце 2014 года.

На других рынках замена потребительских товаров, купленных на стыке 2014-2015 гг уже произошла. Так продавцы смартфонов год назад отмечали рост продаж – как известно, средний срок жизни смартфона составляет два года - клиенты меняли смартфоны, купленные в конце 2014 на новые.

CarPrice - первый отечественный онлайн-аукцион подержанных автомобилей. Компания производит покупку машин у физических и юридических лиц с последующей реализацией их автодилерам. Все услуги для клиентов, продающих автомобили, бесплатны.

О компании CarPrice:

Сервис CarPrice запущен в июне 2014 года. В 2015 году компания привлекла более $40 млн инвестиций, закрыв самую успешную венчурную сделку года в России. В настоящее время CarPrice имеет 57 офисов в 23 городах России. В феврале 2016 года компания открыла офис в Японии.