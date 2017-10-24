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В Армавире выявили запрещённую к ввозу продукцию из Польши

При проведении мониторинга мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещённых к ввозу и реализации на территории Российской Федерации, инспекторами Лабинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно со специалистами Кавказской транспортной прокуратуры на территории оптово-розничного рынка в г. Армавир выявлена партия груш из Польши в количестве 47,6 кг.

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на данную продукцию отсутствовали, но на упаковке имелась маркировка, где страной происхождения значилась Польша. На основании Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 г. №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вышеуказанная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, была изъята и уничтожена.

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Категория: Новости / Транспорт

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