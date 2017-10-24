В сеть выложили запись перебрости маршруток из Краснодара в Новороссийск

/Транспорт/

В сеть выложили видео переброски неизвестных маршруток из Краснодара в Новороссийск. Примерно полсотни микроавтобусов, ночью перегнали в Новороссийск. Информация о структурах оплативших переброску транспорта, водителей и их размещение отсутствует. Как отсутствует информация о наличии у этих автобусов необходимых документов. Судя по наспех накленным номерам маршрутов, с которыми эти машины вышли на улицы города, всё происходило в спешке.

- вот такой обман ..утром выйдя на линию Перевозчики увидели на своих местах уже Краснодарские автобусы ... и что им было делать ? С ними вели переговоры , а в это время на их места уже готовили автобусы с водителями из Краснодара всячески затягивая время и при этом придумывают что кто-то призывал к чему-то , представьте 500 взрослых обманутых и разъярённых мужчин и они по своему решили отстаивать свои права , я считаю что в создавшейся ситуации вся ответственность лежит на администрации города .. Заявил на своей странице в facebook Михаил Ковалюк.