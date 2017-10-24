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В сеть выложили запись перебрости маршруток из Краснодара в Новороссийск

В сеть выложили видео переброски неизвестных маршруток из Краснодара в Новороссийск.  Примерно полсотни микроавтобусов, ночью перегнали в Новороссийск. Информация о структурах оплативших переброску транспорта, водителей и их размещение отсутствует. Как отсутствует информация о наличии у этих автобусов необходимых документов. Судя по наспех накленным номерам маршрутов, с которыми эти машины вышли на улицы города, всё происходило в спешке. 

- вот такой обман ..утром выйдя на линию Перевозчики увидели на своих местах уже Краснодарские автобусы ... и что им было делать ? С ними вели переговоры , а в это время на их места уже готовили автобусы с водителями из Краснодара всячески затягивая время и при этом придумывают что кто-то призывал к чему-то , представьте 500 взрослых обманутых и разъярённых мужчин и они по своему решили отстаивать свои права , я считаю что в создавшейся ситуации вся ответственность лежит на администрации города .. Заявил на своей странице в facebook Михаил Ковалюк. 

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Категория: Новости / Транспорт

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  1. Человек 24.10.2017 20:48 Ответить
    Я вам один умный вещь скажу!
    Стоимость проезда полностью в руках администрации города.
    1. Дуся 24.10.2017 21:51 Ответить
      Что и требовалось доказать...
      Помнится,когда запустили слушок о повышении до 23 рублей,то все маршрутчики вывесили А4 с радостным "уведомлением", а потом поснимали так же хором( даже пришлось пристыдить на 24 маршруте двух постоянных клиеток- знакомых водителя- он достал им " объявление" из бардачка,а одна из двух начала крепить его на обшивку булавками). Так если тарифы " в руках администрации", так могли бы догадаться,что те подсуетились не для вас,а с расчетом на перспективу.
  2. Дуся 24.10.2017 20:36 Ответить
    Вот интересная ситуация получилась,когда маршрутчики и частники и муниципальные задрали цену за проезд по цене булки белого хлеба,о людях не думали,только о наживе,а когда у них такие же вырвали сверхприбыли,так апеллируют к тому же обобранному населению,мол встаньте за нас- ограбленных пришлыми...
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