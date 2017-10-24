По мнению перевозчиков транспортный коллапс в Новороссийске спровоцировало появление "гастарбайтеров"

/Транспорт/

- Сегодня с утра все работали спокойно , пока не узнали что в город ночью прислали 50 автобусов и утром их вывели на линии (это как раз то самое предприятие которое претендует на победу в конкурсе ) хотя вчера им обещали что всё будет хорошо и конечно когда они увидели что их уже лишают работы сдержать их решения и эмоции не под силу ни кому. Сообщил Михаил Ковалюк.

Напомним, что сегодня примерно с полудня в Новороссийске с улиц города исчезли автобусы малой вместимости (маршрутки). Муниципальный транспорт получив карт-бланш, показал полную неспособность заменить маршрутки. Доставленные в режиме армейской секретности полсотни машин с экипажем из гостей города существенных улучшений не внесли. Как сообщают жители города, штрейкбрехеры доставленные из соседних городов незнают названия улиц, пропускают остановки и явно не привыкли к ланшафту города-героя.