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С 25 по 31 октября в Новороссийске сотрудники Отдела ГИБДД проводят целевое профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения – грубейшие нарушения правил. Особенно опасным является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, так как часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям вплоть до летального исхода.

Только в этом году в Новороссийске по этой причине произошло 34 ДТП, в результате которых 54 человека получили травмы различной степени тяжести, 5 человек - погибло.

Руководство Отдела ГИБДД Новороссийска напоминает водителям о запрете выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. Необходимо соблюдать скоростной режим, совершать обгон только убедившись в безопасности маневра.

Не подвергайте свою жизнь, жизнь и здоровье других людей опасности.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Транспорт

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