Перевозчиками Новороссийска возобновлена работа по осуществлению пассажирских перевозок с сегодняшнего дня

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Начало диалога положено. По результатам совещания вице-губернатором Алексеем Копайгородским и Главой города Игорем Дяченко принято решение включить представителей перевозчиков в состав Общественного совета при Главе города для совместного решения проблем в сфере регулирования рынка транспортных услуг. Перевозчиками города возобновлена работа по осуществлению пассажирских перевозок с сегодняшнего дня. Надеемся на конструктивный диалог с администрацией города. Рассказал в своём facebook Михаил Ковалюк.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, вице-губернатор Алексей Копайгородский провел в Новороссийске встречу с представителями частных перевозчиков.

По мнению вице-губернатора Алексея Копайгородского, власти муниципалитета должны решить данную проблему совместно с предпринимателями.

– Нужно создать рабочую группу, в которую войдут как представители общественности, так и администрации города. Основной задачей этой группы станет разработка «дорожной карты» по дальнейшему взаимодействию, – резюмировал заместитель главы региона.

По итогу встречи водители приняли решение прекратить забастовку и уже сегодня вышли на свои маршруты.

Говоря о суточном кризисе с пассажирским транспортом, Михаил Ковалюк сказал:

- Прошу Всех жителей города не осуждать людей которые которые отстаивают своё право на работу и в этой ситуации , зашедшей в тупик ,и я уже не смог их остановить . Власти города ,в лице управления транспорта ,просто не хотели слышать и вести конструктивный диалог с предпринимателями о чём они и я просили в течении трёх месяцев и поэтому именно сегодня перевозчики активно требовали, помимо внесения изменений в конкурсную документацию , отставки нач упр транспорта Косачёва.