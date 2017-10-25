Кто отвечает за состояние жд переездов?

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Редакция Ленты получила разъяснения от депутата Государственной Думы В.И.Синяговского на многочисленные вопросы наших читателей. Жителей поселка Гайдук не устраивает состояние железнодорожного переезда. И они просили уточнить - кто несет ответственность за бардак. По запросу депутата руководство РЖД прислали пояснения по данному вопросу.

"Со вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) владельцы железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные переезды работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, транспортных средств и других участников дорожного движения, содержать участки автомобильных дорог, расположенные в границах железнодорожных переездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на расстоянии десяти метров от ближайшего рельса по пути следования), в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте

Согласно пункта 4 статьи 21 Федерального закона от 10 января 2003 года №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» основные требования к железнодорожным переездам определены Условиями эксплуатации железнодорожных переездов, которые утверждены приказом Министерства транспорта Российской федерации от 31 июля 2015 г. №237 «Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов» (Далее Условий).

Согласно пунктов 79 и 80 Условий, владельцы инфраструктуры обеспечивают исправное содержание и работу шлагбаумов, переездной и заградительной сигнализации, замену приводов шлагбаумов, исправное содержание и работу телефонной (радио) связи, бесперебойное электроснабжение, исправность наружных электросетей, прожекторных установок … Работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции настила и проезжей части междупутья железнодорожного переезда, установке и демонтажу временных дорожных знаков обеспечиваются владельцем инфраструктуры.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Статьи 15 и 17 Закона устанавливают, что дорожную деятельность, в том числе строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального, регионального, муниципального значения, а также частных дорог, осуществляют их владельцы, в числе которых органы государственной власти, местного самоуправления, а также физические и юридические лица.

Законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте в Российской Федерации дорожная деятельность не закреплена за организациями железнодорожного транспорта (инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования).

Аналогичная ситуация складывается с установкой аппаратно-программного комплекса видеоконтроля и видеофиксации с возможностью фиксации нарушения выезда на железнодорожный переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме и проезда железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора, более того финансирование должно происходить за счет средств ОАО «РЖД», а штрафы идут в краевой или федеральный бюджет.

Большинство обращений граждан, администраций муниципальных образований в ОАО «РЖД» приходит по вопросу строительства путепроводов через железную дорогу или открытие железнодорожных переездов за счет средств ОАО «РЖД». В тоже время, на протяжении десятилетий администрации районов, городов выделяли землю под строительство различных объектов в непосредственной близости от инфраструктуры железнодорожного транспорта, без учета перспективы развития населенных пунктов их транспортной доступности. В итоге: недовольство людей, многокилометровые пробки, зависимость «жизни» населенных пунктов от движения подвижного состава железной дороги через железнодорожные переезды, которые, как правило, находятся на единственном въезде в населенный пункт.

На законодательном уровне не проработаны вопросы закрытия железнодорожных переездов расположенных на расстоянии менее 5 км от путепроводов, а также малодеятельных. В настоящее время их закрытие происходит только при положительном заключении муниципального образования, что в реальности получить невозможно.

В железной дороге проводится работа по передаче непрофильных, не задействованных в технологическом процессе автодорожных путепроводов на баланс публично-правовых образований. В тоже время главы муниципальных образований не проявляют должного интереса к этому вопросу ввиду отсутствия специалистов, способных обслуживать объекты и бюджета на их содержание. В тоже время железная дорога несет значительные убытки на поддержание непрофильных объектов, которые ей не эксплуатируются."