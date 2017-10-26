В Новороссийске проведены комплексные учения на Морском терминале КТК

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На Морском терминале КТК в Южной Озереевке (Новороссийск) прошли полномасштабные комплексные учения по ликвидации аварийного разлива нефти на акватории и защиты береговой полосы. В масштабной учебной операции приняли участие около 300 человек персонала Морского терминала и подрядных организаций, было задействовано 25 единиц флота. За ходом учений наблюдали представители контролирующих органов иадминистрации города.

Для всеобъемлющей проверки имеющихся сил и средств, а также отработки взаимодействия между подразделениями КТК, аварийно-спасательными формированиями, подрядчиками и госорганами специалисты Морского терминала разработали легенду, которая предусматривала наименее вероятную, но наиболее трудоемкую для ликвидации последствий аварию – гильотинное разрушение подводного трубопровода при погрузке танкера у выносного причального устройства (ВПУ).

Согласно легенде, мастер по швартовке обнаружил выход нефти в районе ВПУ-1 и доложил об этом диспетчеру главного центра управления (ГЦУ) трубопроводной системой КТК. Диспетчер ГЦУ условно остановил погрузку танкера и направил к месту предполагаемого разлива судно-разведчик. Одновременно была проведена проверка оперативности подготовки к выходу из гавани вспомогательных судов соответствующих плавсредств.

На основании проведенной разведки и с учетом фактических гидрометеорологических условий было организовано построение восьми J-образных ордеров. Общая длина боновых заграждений в море составила 1,6 км. Дополнительно для защиты береговой полосы было подготовлено и частично развернуто 4,7 километра боновых заграждений.

После проведения локализации условного разлива нефти начался сбор нефти с использованием специализированных нефтесборных систем. Сбор нефтеводяной смеси осуществлялся в транспортные плавучие емкости, доставленные с помощью морского буксира и маломерных судов.

На втором этапе учений участники отработали мероприятия по локализации и ликвидации разлива нефти на прибрежной полосе. В учебной операции применялись грузовые автомобили с кранами-манипуляторами, береговые и прибрежные боновые заграждения, различные виды нефтесборных систем и другие средства.

Третьим этапом учений стала проверка навыков персонала морского терминала в тушении горящей нефти на воде. Эта операция была успешно выполнена при помощи морских буксиров, оснащенных пожарными лафетными стволами.

В учениях активное участие принимала группа производственного экологического контроля КТК. Сотрудники группы установили контакт с представителями государственного экологического надзора. Осуществлялся параллельный отбор проб, был выставлен подфакельный пост контроля атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой зоны.

Учения получили положительную оценку наблюдателей и контролирующих органов: все цели и задачи были выполнены – условный разлив нефти оперативно локализован, береговая полоса надежно защищена. Стоит отметить, что за все время эксплуатации Морского терминала КТК на объекте не было допущено нарушений норм промышленной и экологической безопасности, отгрузка осуществлялась без инцидентов, связанных с разливами нефти.

КТК ежегодно проводит не менее 10 крупномасштабных учений по ликвидации разливов нефти и тушению пожаров. Являясь частью политики компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, они направлены на обеспечение готовности сил и средств КТК и его подрядчиков по аварийному реагированию к оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в регионах прохождения трассы магистрального нефтепровода.