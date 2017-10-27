Встречи перед каникулами

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В рамках всероссийской акции «Внимание – дети!» и в преддверии каникул сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску проводят занятия в школах.

Как безопасно и с пользой провести осенние каникулы, об этом новороссийским школьникам рассказали госавтоинспекторы. Полицейские посетили сельские школы и в игровой форме рассказали детям о правилах безопасного поведения на улично-дорожной сети, объяснили, что дорога – это не место для игр, и напомнили, как переходить через проезжую часть в сельской местности, если отсутствует светофор. Акцент был сделан на правила безопасной езды на велосипедах и запрет управления мопедами без соответствующего права на управление этим видом транспортного средства. Особое внимание лекторы в погонах уделили использованию светоотражающих элементов и пояснили, что это поможет водителям распознать юных пешеходов в условиях плохой видимости.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску