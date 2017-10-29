За прошедшую неделю через порты Краснодарского края экспортировано более 845 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

/Транспорт/

За прошедшую неделю с 17.10.2017 по 23.10.2017 через морские порты «Новороссийск», «Туапсе», «Тамань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 39 судов с зерном и продуктами его переработки. Выдан 141 фитосанитарный сертификат на зерно и продукты его переработки объемом свыше 845 тыс. тонн, в том числе 77 фитосанитарных сертификатов на пшеницу – более 602 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­14 стран мира: Турцию, Танзанию, Руанда, Албанию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ливан, Нигерию, Индонезию, , Кению, Уганду, Южную Корею, Египет и Ливию.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Туапсе» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с отрубями пшеничными, кукурузой, горохом, ячменем и пшеницей, общим объемом более 1186 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в: Турцию, Алжир, Египет, Бангладеш, Вьетнам, Индию, Корею, Шри-Ланку, Мозамбик, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Индонезию, Судан, Йемен, Нигерию и ОАЭ.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

В связи с вышеизложенным, призываем участников ВЭД до погрузки в транспортное средство формировать экспортную партию с учетом фитосанитарных требований страны-импортера.