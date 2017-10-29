/Транспорт/

Яблоки из Таджикистана, перевозимые в ручной клади, задержаны в аэропорту г.Сочи

В воздушном пункте пропуска Аэропорт «Аэропорт Сочи» госинспектором Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре багажа и ручной клади в подкарантинной продукции – яблоках свежих массой 1 кг, принадлежащих гражданину, прибывшему из Таджикистана выявлен карантинный объект – восточная плодожорка.

Наличие карантинного объекта подтверждено заключением ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана и Таджикистана в ручной клади и багаже пассажиров вся указанная продукция была запрещена к ввозу.Зараженный груз уничтожен.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В России создали мороженое для спортсменов

В России создали мороженое для спортсменов

О возможности участия предприятий социальной сферы в программе государственного ветеринарного мониторинга

Турецкие томаты вернутся в РФ с 1 ноября

На заседании киноклуба Президентской библиотеки обсудили, каким был штурм Зимнего дворца в 1917 году