Яблоки из Таджикистана, перевозимые в ручной клади, задержаны в аэропорту г.Сочи

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В воздушном пункте пропуска Аэропорт «Аэропорт Сочи» госинспектором Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре багажа и ручной клади в подкарантинной продукции – яблоках свежих массой 1 кг, принадлежащих гражданину, прибывшему из Таджикистана выявлен карантинный объект – восточная плодожорка.

Наличие карантинного объекта подтверждено заключением ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана и Таджикистана в ручной клади и багаже пассажиров вся указанная продукция была запрещена к ввозу.Зараженный груз уничтожен.