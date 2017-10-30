Правила дорожного движения дополнили нормой о порядке проезда перекрёстков с круговым движением

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Постановление от 26 октября 2017 года №1300. Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, устанавливающим приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Цель этого изменения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.

Установленные Правилами нормы, определяющие порядок проезда перекрёстков с круговым движением, вызывают неоднозначное восприятие водителями, что приводит к образованию заторов и дорожно-транспортным происшествиям. Схемы проезда перекрёстков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе – от перекрёстка к перекрёстку.

Практически во всех европейских странах установлен приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Подписанным постановлением Правила дополнены новым пунктом 13.111, устанавливающим приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Скорректированы нормы, определяющие порядок проезда нерегулируемых перекрёстков. Корреспондирующие изменения внесены в пункт 13.11 Правил, третий абзац пункта 13.9 Правил исключён.

Цель принятого решения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.