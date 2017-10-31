Водителей города Евпатории школьники поздравили с Днем автомобилиста

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Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнее воскресенье октября .

27 октября, в преддверии праздника, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории совместно с учащимися средней школы №13 в преддверии праздника поздравляли водителей яркими плакатами, напутствующими словами и подарками.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории майор полиции Сергей Добровичан отметил: «Водители должны понимать, что сотрудники Госавтоинспекции служат для обеспечения безопасности на дороге и помощи участникам дорожного движения, а такие акции помогают нам донести нужную информацию и поощрить водителя».

Инспекторы ГИБДД останавливали водителей и вместо традиционной проверки документов напоминали автомобилисткам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. После чего школьники вручали водителям Правила дорожного движения. К проведению акции присоединились педагог Станции юных техников Сергей Тузов и председатель профсоюза таксистов Павел Ющенко. Никто из водителей не остался равнодушным.

Источник: ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории