Операция «Безопасность на дороге»,

/Транспорт/

В рамках проведения операции «Безопасность на дороге», сотрудниками отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г.Новороссийску проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, таких как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам, а также управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, сотрудники проводят разъяснительную работу, в том числе и с водителями пассажирского транспорта, ведь от водителя , который находится за рулем , в полной мере зависит безопасность пассажиров. Мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах будут продолжены.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск