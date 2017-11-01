К ответственности привлечен водитель, грубо нарушивший ПДД в п.Лоо

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28 октября около 11:00 в поселке Лоо водитель автомобиля ВАЗ 2107 допустил выезд на полосу встречного движения на глазах у сотрудников ДПС, после чего проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться.

Во время непродолжительной погони водитель Лады седьмой модели допустил очередной выезд на полосу встречного движения с последующим лобовым столкновением с Ладой Приорой, передвигавшейся в составе свадебного кортежа.

После аварии водитель, оказавший сопротивление, был задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанного полицейские составили административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).

Материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. 30 октября в соответствии с судебным решением водителю назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 1500 рублей за выезд на встречную полосу. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд также назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю