Будьте внимательны на дорогах!

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В преддверии школьных каникул сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по городу Геленджику в рамках профилактического мероприятия «Внимание: дети!» посетили ряд общеобразовательных учреждений муниципалитета, чтобы еще раз напомнить школьникам о правилах безопасного поведения на дорогах.

Одно из таких мероприятий прошло в школе №6. В его рамках инспектор геленджикской госавтоинспекции Анастасия Колерова рассказала школьникам о правилах дорожного движения, а также наглядно продемонстрировала жесты регулировщика. Также она напомнила школьникам про дорожные ловушки - опасные ситуации, которые могут ожидать детей на улице. Сами же ребята заранее подготовились к мероприятию, выучив стихи, песни, частушки, а также тематические сценки по правилам дорожного движения.

- Безопасность детей - в наших руках! Задача сотрудников ГИБДД, учителей и родителей подрастающего поколения своевременно обучить детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитать потребность быть дисциплинированными, осторожными и осмотрительными участниками дорожного движения. Именно поэтому мы и проводим на регулярной основе такие мероприятия, чтобы ребята с ранних лет ценили жизнь и знали правила дорожного движения, - рассказала Анастасия Колерова.

В завершение профилактического мероприятия представитель госавтоинспекции пожелала учащимся безопасных каникул, а они, в свою очередь, дружно пообещали соблюдать ПДД.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик