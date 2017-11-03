В Новороссийске госавтоинспекторы и ЮИДовцы обучают школьников Правилам безопасного поведения на улицах

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В рамках 4 этапа всероссийской акции «Внимание – дети!» и операции «Безопасность на дороге» , провожая детей на осенние каникулы, отряд ЮИД «Светофор» начальной школы №11города Новороссийска и старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Мельникова выступили перед учащимися на линейке, рассказав младшим школьникам об опасностях, которые могут подстерегать их на дороге.

В современном процессе дорожного движения повышать уровень безопасности на улично-дорожной сети необходимо, прежде всего, с обучения и воспитания пешехода грамотным, дисциплинированным и вежливым участником дорожного движения. Для того, чтобы Правила движения всегда соблюдать, о них необходимо помнить. Именно с этой целью в ходе мероприятия каждому учащемуся Госавтоинспектор вручила памятки-обращения «Перед каникулами», а ЮИДовцы выступили перед ребятами и в игровой форме рассказали об основных правилах поведения на дороге.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску