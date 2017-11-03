/Транспорт/

В Новороссийске госавтоинспекторы и ЮИДовцы обучают школьников Правилам безопасного поведения на улицах

В рамках 4 этапа всероссийской акции «Внимание – дети!» и операции «Безопасность на дороге» , провожая детей на осенние каникулы, отряд ЮИД «Светофор» начальной школы №11города Новороссийска и старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Мельникова выступили перед учащимися на линейке, рассказав младшим школьникам об опасностях, которые могут подстерегать их на дороге.

В современном процессе дорожного движения повышать уровень безопасности на улично-дорожной сети необходимо, прежде всего, с обучения и воспитания пешехода грамотным, дисциплинированным и вежливым участником дорожного движения. Для того, чтобы Правила движения всегда соблюдать, о них необходимо помнить. Именно с этой целью в ходе мероприятия каждому учащемуся Госавтоинспектор вручила памятки-обращения «Перед каникулами», а ЮИДовцы выступили перед ребятами и в игровой форме рассказали об основных правилах поведения на дороге.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Определены победители конкурса «Созвездие мужества» в специальных номинациях и среди журналистских работ

Чаще всего «АльфаСтрахование» сталкивалась с мошенниками на Кубани (50% случаев)

Автоэксперт: Так ли принципиален отказ от ОСАГО в контексте обязательных трат на автомобиль? Или ОСАГО отстало.

Россия заняла десятое место в «Глобальном индексе по кибербезопасности»

Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Славянске-на-Кубани