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Госавтоинспекция Новороссийска подвела итоги операции «Автобус»

В целях обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, снижения уровня аварийности на пассажирском автомобильном транспорте и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории Новороссийска проведено профилактическое мероприятие «Автобус».

В ходе мероприятия осуществлялась проверка транспорта, выполняющего пассажирские перевозки на предмет соблюдения ими требований безопасности перевозок граждан. Особое внимание было уделено техническому состоянию автобусов, маршрутных такси и соблюдению водителями Правил дорожного движения.

За время операции сотрудниками ОГИБДД и ОР ДПС составлено 139 административных материалов в отношении водителей автобусов, из них: 58 за управление автотранспортом с неисправностями, 10 за управление с нарушениями предрейсового медосмотра и техосмотра.

Сотрудники Отдела ГИБДД по городу Новороссийску напоминают о неукоснительном соблюдении требований Правил дорожного движения РФ, а также об обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не допущении транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск

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Категория: Новости / Транспорт

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