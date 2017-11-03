Бизнес и таможня – на одной волне

/Транспорт/

2 ноября 2017 года состоялась рабочая встреча представителей экспедиторских компаний и Новороссийского центрального таможенного поста, посвященная различным аспектам подачи предварительной информации о товаре через личный кабинет участника ВЭД в КПС «Портал Морской порт». Одним из рассмотренных вопросов стала полнота предоставления получателями товара сведений экспедирующим и агентирующим компаниям.

Сегодня развитие современных технологий востребовано как участниками внешнеэкономической деятельности, так и государственными органами. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. № 1981-р на базе Новороссийского центрального таможенного поста проводится эксперимент по совершению таможенных операций при прибытии/убытии морских судов в электронной форме с использованием КПС «Портал Морской порт», который станет основой для масштабного внедрения Портала во всех морских пунктах пропуска страны.

Генеральный директор ООО «Рускон-Брокер» (один из крупнейших таможенных представителей Юга России) Александр Шопин отметил, что его компания с первых дней активно участвует в реализации эксперимента, поскольку для бизнеса очевидно, что электронное оформление судов и перевозимых на них грузов способствует сокращению времени обработки прибытия (убытия) морских судов и перевозимых на них грузов, а также повышению эффективности работы государственных контрольных органов в регионе деятельности Новороссийской таможни.

Другие участники рабочей встречи также позитивно оценили предоставляемые Порталом возможности и выразили готовность к дальнейшему полноценному взаимодействию в рамках реализации эксперимента.

Источник: Пресс-секретарь Новороссийской таможни