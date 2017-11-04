Крымское УФАС не позволило сократить число паромов на Керченской паромной переправе

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Ранее оператор Керченской паромной переправы направил письма в адрес двух судовладельцев с требованием временно прекратить их деятельность, тем самым создав дискриминационные условия для участников рынка услуг по перевозке пассажиров и транспортных средств.

31 октября 2017 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю выдало оператору Керченской паромной переправы – ООО «Морская дирекция» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Крымское УФАС России установило, что ООО «Морская дирекция» направило в адрес судовладельцев паромов «Майор Чапичев» и «Гликофилоуса III» требования о прекращении деятельности этих судов на один месяц.

По результатам проверки, в связи с созданием оператором Керченской паромной переправы дискриминационных условий для двух участников рынка услуг по перевозке пассажиров и транспортных средств, Крымским УФАС России было принято решение о выдаче предупреждения нарушителю антимонопольного законодательства.

В тот же день, 31 октября 2017 года ООО «Морская дирекция» сообщила в Управление об исполнении предупреждения и разместила соответствующую информацию об этом на официальном сайте.

Источник: ФАС РФ