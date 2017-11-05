1100 пенсионеров Ставрополья освоили интернет с «Ростелекомом»

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3 ноября в Ставрополе завершился восьмой курс обучения компьютерной грамотности «Азбука интернета». В этом году это второй выпуск. С момента старта проекта в регионе в 2014 году обучение прошли более 1100 пенсионеров.

В рамках соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности разработано специализированное образовательное пособие «Азбука Интернета». Учебник знакомит с устройством компьютера, правилах работы с текстовыми файлами, видео- и аудиоматериалами, фотографиями, учит общаться в соцсетях. Все материалы также доступны на портале www.azbukainterneta.ru.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «В этом году более 200 человек прошли обучение по программе «Азбука интернета». Теперь выпускники могут общаться на одном языке с молодежью, свободно ориентироваться в интернет-пространстве и получать необходимую информацию. Помимо этого, я считаю, проект помогает старшему поколению психологически адаптироваться в современном и активно развивающемся обществе. Самому взрослому ученику этого курса 90 лет. Приятно осознавать, что Азбука стимулирует получать новые знания».

В торжественной обстановке выпускникам вручили документы о прохождении обучения и учебные пособия «Азбука Интернета». До конца года в Пятигорске ещё более 30 человек завершат курс.

Владимир Попов, управляющий Отделением ПФР по Ставропольскому краю: «Бесплатные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей – это прекрасная возможность научиться работать с электронными услугами и сервисами ПФР, освоить компьютер и интернет. Например, выбрать способ доставки пенсии, не выходя из дома, сегодня вполне реально и удобно. Мы с нашими партнерами стремимся к тому, чтобы все выпускники приобрели статус уверенных пользователей и смело шли в ногу со временем».

Источник: пресс-служба Ростелекома