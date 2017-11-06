ФАС пригрозила РЖД санкциями в случае невозобновления продажи дешевых билетов

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История с приостановкой РЖД продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов, отправлением с 1 января 2018 года. получила новое продолжение. Федеральная антимонопольная служба заявила на своем сайте, что препятствий для возобновления продажи таких билетов нет и что если продажи не начнутся, то против РЖД может быть возбуждено дело.

Напомним, что ОАО «РЖД» объявило, что с пятницы, 3 ноября, прекращает продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января. Причина - отсутствие решения ФАС по тарифам на следующий год. После этого в ФАС заявили, что примут взвешенное решение по этому вопросу, чтобы продажа билетов началась в установленные законом сроки, т.е. не позднее 16 ноября.

Теперь ФАС напомнила, что в соответствии с приказом Минтранса продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется не менее чем за 45 дней до отправления поездов и в случае, если продажа дешевых билетов не возобновится до этого срока, ведоство может завести дело против РЖД по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Антимонопольная служба подчеркнула, что по закону хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение, не может совершать действия, которые могут ущемить интересы потребителей. В противном случае монополисту грозит оборотный штраф и дисквалификация руководителя.

В ФАС также заявили, что на сегодняшний момент вся нормативная база существуют, а в отсутствии решений по индексации тарифов на 2018 год, нужно руководствоваться действующими приказами. В силу этого "препятствий для продажи билетов в плацкартных и общих вагонах нет".

ФАС также проинформировала, что принятие решения по уровню индексации тарифов на 2018 год отложено по инициативе Минтранса России. Этот вопрос должен быть рассмотрен на совещании правительства 10 ноября.

Источник: http://www.mk.ru/economics/2017/11/05/fas-prigrozila-rzhd-sankciyami-v-sluchae-nevozobnovleniya-prodazhi-deshevykh-biletov.html