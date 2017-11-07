Орехи и дыни из Узбекистана задержаны в аэропорту Сочи

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В фитосанитарном контрольном посту «Аэропорт Сочи» за прошедшую неделю специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре багажа и ручной клади лиц, пересекающих границу, было установлено 3 факта нарушения фитосанитарного законодательства.

Госинспекторами в ручной клади у 3 пассажиров, прибывших из Узбекистана, выявлена запрещенная к ввозу в РФ подкарантинная продукция в количестве 13,5 кг (смесь орехов, дыни свежие). В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана в ручной клади и багаже пассажиров вся указанная продукция изъята у владельцев.

Источник: Россельхознадзор