Маршруты движения «Ласточек» на Черноморском побережье будут сокращены с 14 по 16 ноября

/Транспорт/

С 14 по 16 ноября на перегоне Лазаревская – Чемитоквадже (направление Туапсе – Веселое) будут проводиться строительно-монтажные работы по замене пролетного строения моста.

При проведении строительных работ движение поездов на ремонтируемых участках ограничат. В связи с этим сократятся маршруты движения пригородных поездов, которые курсируют от станций Туапсе и Лазаревская до Аэропорта и Имеретинского курорта. «Ласточки» будут ходить по сокращенным маршрутам от Сочи до Аэропорта, Имеретинского курорта.

14 и 15 ноября изменится график движения поездов №6016 Аэропорт–Туапсе, отправлением из Аэропорта в 21:06 и №6812 Имеретинский курорт – Лазаревская, отправлением со ст. Имеретинский курорт в 22:15.

15 и 16 ноября станция Сочи станет конечной остановкой для всех пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Имеретинский курорт – Туапсе – Имеретинский курорт, Аэропорт – Туапсе – Аэропорт, Имеретинский курорт – Лазаревская – Имеретинский курорт, Аэропорт – Лазаревская – Аэропорт. Исключение составит поезд №6016 Аэропорт – Туапсе, который выйдет на маршрут 16 ноября. Этот поезд отправится со станции Аэропорт на 39 минут позже действующего расписания (в 21:45) и прибудет на станцию Туапсе 17 ноября на 38 минут позже графика в (00:30).

Источник: СКЖД