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IPhone X обошел на старте предыдущие флагманы Apple: исследование Avito

За первые три дня после старта продаж на Avito было продано больше IPhone X, чем iPhone 8 и iPhone 7 за аналогичный период на момент их выпуска. Эксперты Avito проанализировали первые результаты продаж юбилейного смартфона Apple, а также динамику спроса и предложения с момента старта предзаказа устройств.

 

iPhone X значительно обогнал своего недавнего предшественника iPhone 8, продажи которого начались 29 сентября. С 3 по 5 ноября через Avito было куплено в 6 раз больше iPhone X, чем iPhone 8 в первые три дня его продаж. Средняя цена за юбилейную модель в указанные даты составила 120 600 рублей.

iPhone X оказался популярнее и модели прошлого года – iPhone 7. С 3 по 5 ноября iPhone X через Avito купили в 4 раза больше, чем iPhone 7 в первые три дня его продаж.

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Категория: Новости / Транспорт

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