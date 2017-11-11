Подписана стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне

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Распоряжение от 8 ноября 2017 года №2469-р. Основная цель Стратегии – укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение и углубление экономических и культурных связей со странами Каспийского бассейна, создание условий для дополнительного социально-экономического развития Каспийского региона России путём увеличения грузопотоков международной торговли, проходящих через порты Каспийского бассейна.

Подписанным распоряжением утверждена Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года (далее – Стратегия).

Проект Стратегии разработан с учётом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства от 17 ноября 2008 года №1662-р), Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента России от 9 октября 2007 года №1351), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента России от 31 декабря 2015 года №683), Программы действий по обеспечению стратегических интересов Российской Федерации в Каспийском регионе на 2016–2018 годы.

Основная цель Стратегии – укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение и углубление экономических и культурных связей со странами Каспийского бассейна, создание условий для дополнительного социально-экономического развития Каспийского региона России путём увеличения грузопотоков международной торговли, проходящих через порты Каспийского бассейна.

Целевые направления реализации Стратегии:

- развитие российского каспийского транспортного узла и включение его в систему международной торговли;

- создание устойчивого транспортного и логистического коридора с Ираном, Индией и странами Персидского залива;

- социально-экономическое развитие Каспийского региона;

- развитие в Каспийском регионе бизнеса, ориентированного на экспорт через российский каспийский транспортный узел;

- снижение существующих логистических издержек;

- укрепление обороноспособности и безопасности страны на Каспии.

Стратегией предусматривается решение регуляторных, тарифных, инвестиционных, операционных и институциональных задач.

К регуляторным задачам относятся повышение конкурентоспособности грузовых и пассажирских перевозок через российские каспийские порты путём упрощения административных процедур (в том числе ускорение прохождения таможенных процедур при перевозке грузов, оперативное согласование проектов по модернизации портовой инфраструктуры), создание благоприятных условий для развития внутреннего и международного туризма в этом регионе (в том числе упрощение таможенного режима).

Тарифные задачи – формирование и администрирование единых конкурентоспособных тарифов перевозки через каспийский транспортный узел.

Инвестиционные задачи – модернизация существующей и создание новой логистической и транспортной инфраструктуры для развития грузовых и пассажирских перевозок, включая портовую инфраструктуру, а также дальние и ближние автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам.

Операционные задачи – внедрение системы планирования и управления проектами, раскрывающими экспортный потенциал Каспийского региона, в частности производственными и логистическими кластерами, путём формирования необходимых законодательных и административных условий и институтов.

Институциональные задачи – создание стимулов для развития сельского хозяйства и промышленного производства, способных вместе с развитием транспортной инфраструктуры дать синергетический эффект для развития региона, включая формирование институтов развития и поддержки таких проектов.

Стратегию планируется реализовать в три этапа: первый этап (до 2020 года) – подготовительный, второй этап (2020–2025 годы) – основной, третий этап (2026–2030 годы) – перспективный.

Целевые направления, задачи, механизмы реализации Стратегии направлены на создание устойчивого транспортного и логистического коридора, развитие торговли, туризма в первую очередь с Ираном, Индией и странами Персидского залива. В рамках перспективного этапа реализации Стратегии планируется проработать вопрос развития торговых отношений со всеми прикаспийскими странами с учётом расширения мощностей нового морского глубоководного порта (терминала).

Реализация Стратегии и выполнение её показателей позволит к 2030 году обеспечить объёмы экспорта зерна через порты Каспийского бассейна до 7 млн т, объёмы грузопотока по прочим сухим грузам – до 7 млн т; привлечь российский туристический поток в Каспийский регион – до 30 тысяч человек в год; создать более 2 тысяч новых рабочих мест.

Источник: Правительство РФ