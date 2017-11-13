В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими

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В настоящее время предполагаемый виновник аварии задержан

Следственным управлением УМВД России по городу Краснодар по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, что ДТП произошло в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. По предварительным данным, водитель внедорожника на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с ВАЗ-2114. В результате ДТП двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, однако через время был доставлен в отдел полиции. Установлено, что доставленный 27-летний краснодарец не является владельцем внедорожника. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин ДТП.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю