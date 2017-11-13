Отсутствие справки о ДТП не повлияет на процедуру выплаты возмещения по ОСАГО

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С 20 октября вступил в силу новый регламент работы ДПС, в соответствии с которым сотрудники ГИБДД больше не выдают справки об аварии (форма № 154). Данное нововведение не повлияет на процедуру выплаты возмещения по ОСАГО.

Как отмечают эксперты, ажиотаж, связанный с данными изменениями, был не преждевременным, так как отмена справки о ДТП вовсе не означает отмену оформления происшествия и получения выплат по нему в рамках договора ОСАГО.

«В первую очередь страховщики руководствуются Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» N 40-ФЗ. В нем четко указано, что «для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения страховщик принимает документы о дорожно-транспортном происшествии, оформленные уполномоченными на то сотрудниками полиции». То есть документов, которые оформляет сотрудник полиции, будет достаточно. Важно, проследить, чтобы сотрудник ГИБДД подробно описал все обстоятельства происшествия в выдаваемых вам документах», - поясняет Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт.

Напомним, что на месте ДТП (или в ближайшем пункте ГИБДД) выдаются следующие документы для предоставления в страховую компанию:

Если виновник ДТП определен на месте, то копию постановления по делу об административном правонарушении согласно КоАП,

Если инспектор ГИБДД отправляет в группу разбора (виновник не определен на месте ДТП), то копию протокола и постановления;

Если дело было прекращено (или штраф за нарушение ПДД в вашей ситуации не предусмотрен»), то копию «Определения о прекращении производства по делу об административном правонарушении».

Также участникам аварии необходимо заполнить извещение о ДТП.

Вся информация о потерпевших, о транспортных средствах, их повреждениях, полисах ОСАГО, будет вноситься в протокол об административном правонарушении. При нехватке места на подробное описания обстоятельств ДТП, инспектор может указать эти сведения в виде приложения к документу. Оно может быть оформлено в свободной форме на любом бумажном носителе, заверено подписью и печатью.

«Если повреждения автомобилей были незначительными, и кроме них больше никто и ничто не пострадало, то можно не вызывать сотрудников ГИБДД и оформить европротокол. К нему, как и ранее, никакие дополнительные документы не нужны», - рекомендует Сергей Смирнов.

В свою очередь РСА в ближайшее время готовится внести изменения в правила профессиональной деятельности, которые позволят не настаивать на соблюдении формальностей по предоставлению отмененных справок.

«Мы переговорили с пятью-шестью крупнейшими компаниями, мнение страховщиков однозначное: просто отказывать формально нельзя. Но рынок очень большой — 65 страховщиков, со всеми договориться за один день мы не можем. Я допускаю, что будут факты отказов на формальном основании. Но это недальновидный подход: клиент пойдет в суд, где автоюристы раздевают страховщика по полной программе», — рассказал начальник управления методологии страхования РСА Михаил Порватов

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»