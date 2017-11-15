С 15 ноября РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины

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Новый участок Журавка — Миллерово начали строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. В обход Украины пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении. Грузовые поезда по объездной дороге РЖД запустили в сентябре. Российская экономика и российские пассажиры не должны быть заложниками ситуации между Россией и Украиной, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

«В ситуации продолжающегося конфликта, проблем на территории Украины, постоянных угроз о разрыве дипломатических отношений, о прекращении транспортного сообщения с Россией – это продуманное и правильное решение, которое снимает многие проблемы и риски, связанные с железнодорожными транспортными и пассажирскими перевозками. Для украино-российских отношений это не очень хорошая история, но нужно смотреть на вещи объективно – отношения между нами не только не налаживаются, но и ухудшаются. Взаимопонимания нет по огромным количествам вопросов, будущее наших отношений весьма туманно. Компания принимает правильное логичное решение», – считает эксперт.