Число обращений в автостраховании выросло на треть из-за плохой погоды

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«АльфаСтрахование» призывает водителей быть аккуратнее на дорогах и напоминает владельцам автомобилей о необходимости срочной замены летней резины на зимнюю. Поздняя осень и начало зимы – время роста числа автомобильных аварий, связанных с такими явлениями, как снегопад и гололед, который образуется на дорогах при температуре воздуха от нуля до ?10 градусов.

В ряде регионов водители уже успели на собственном опыте ощутить опасность прихода зимы – во Владивостоке, по данным Госавтоинспекции Приморского края, с начала снегопада и за 17-18 ноября на пульт оперативного дежурного поступило 345 сообщений об автоавариях. В Новосибирск снег пришел в выходные, но его ликвидация продолжалась и в ночь на понедельник.

За 17-19 ноября число обращений с заявлениями о страховых событиях по автострахованию, поступающих на телефон Федерального контактного центра «АльфаСтрахование», увеличилось на треть (29%) по сравнению с прошлыми выходными. Большая их часть пришлась на Дальний Восток и Сибирь, где прошли обильные снегопады.

По рекомендациям ГИБДД, если вы не успели «переобуться» до ухудшения погодных условий и вынуждены двигаться по дороге в неподходящей резине, следуйте следующим инструкциям:

• При управлении автомобилем на скользкой дороге движения водителя должны быть более плавными. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может привести к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость.

• На скользкой дороге остальные участники движения должны знать о ваших маневрах заранее. Заблаговременно включайте указатели поворотов, заранее мигайте стоп-сигналами, если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться.

• Будьте максимально внимательны на перекрестках, опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар.

• Удерживайте увеличенную дистанцию до автомобилей, находящихся впереди – не менее половины скорости движения.

• На пешеходных переходах, подъездах к ним, а также в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части будьте максимально осторожны, не стоит торопить также идущих по скользкой поверхности людей звуковыми сигналами – в спешке можно поскользнуться и упасть непосредственно под колеса автомобиля.

Источник: пресс-служба компании