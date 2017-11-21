На Кубани у пешеходных переходов появились надписи, призывающие пешеходов к осторожности

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Светоотражающие надписи, призывающие соблюдать Правила дорожного движения, появились на тротуарах на оживленных пешеходных переходах в Отрадненском районе. Призывы «Осторожно» и «Возьми ребенка за руку» усиливают внимание пешеходов при переходе проезжей части и нацеливают на оказание помощи несовершеннолетним, которые могут испытывать трудности при пересечении дороги.

Ранее в городе-курорте Анапа были установлены информационные таблички для пешеходов с призывом убедиться в безопасности перехода дороги с напоминанием пунктов 4.5 «Обязанности пешеходов» Правил дорожного движения.

Источник: ГИБДД РФ