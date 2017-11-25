В Краснодарском крае положительная динамика

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Российский союз автостраховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов – за 9 месяцев 2017 года. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

В целом по России частота страховых случаев по итогам 9 месяцев 2017 года составила 5,8% (по итогам 9 месяцев 2016 года - 5,4%), средняя выплата – 79,469 тыс. рублей (за 9 месяцев 2016 г. – 69,146 тыс. рублей), отношение судебных выплат к несудебным – 14,1% (за 9 месяцев 2016 г. – 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования – 108% (за 9 месяцев 2016 г. – 99%), уровень выплат с учетом нормы РВД – 103% (по итогам 9 месяцев 2016 г. – 82%).

«Общероссийские показатели в рейтинге РСА выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что сохраняется тенденция роста мошенничества и убыточности в ОСАГО», - отметил президент РСА.

Значительно ухудшил свое положение в рейтинге по сравнению с 9 месяцами 2016 года Приморский край - регион переместился с последнего места (40 место) желтой зоны, ситуация в которой расценивается как пограничная, в красную зону (крайне неблагополучная зона) на 15 место. Кроме того, изменили свои позиции в рейтинге Липецкая область (переместилась с 13 на 6 место) и Оренбургская область (переместилась с 12 на 7 место).

Положительная динамика наблюдается в Краснодарском крае (уменьшилась частота страховых случаев), Челябинской области (уменьшилось отношение судебных выплат к несудебным) и Республике Татарстан (уменьшилось число судебных выплат в отношении к сумме основного требования).

Результаты рейтинга показывают, что средняя выплата по ОСАГО превышает 100 тыс. рублей в 14 регионах России, при этом в среднем по стране она составляет 79,5 тыс. рублей.

«Зачастую высокие выплаты спровоцированы автоюристами, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, а затем обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. В результате таких мошеннических действий в карманах недобросовестных автоюристов оседает в разы больше денег, чем должна заплатить страховая компания. Из-за подобных махинаций число регионов со средней выплатой по ОСАГО выше 100 тыс. рублей выросло в два раза по сравнению 9 месяцами 2016 года», - пояснил И.Юргенс.

К регионам с высокой выплатой относятся: Адыгея, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Краснодарский и Ставропольский край, Ингушетия, Ивановская, Ростовская, Амурская, Нижегородская и Ульяновская области, Камчатский край и Чеченская Республика.

Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По каждому из этих показателей регион занимает свое место, и это отражено в рейтинге. Кроме того, исходя из суммы мест, территория занимает определенную строчку в общем, итоговом, рейтинге РСА.

На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, то есть "красная зона". В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России.

В середине рейтинга – "желтая зона" (с 21 по 40 места). Ситуацию в этих регионах расценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в критическую – "красную зону".

На последних местах расположились регионы так называемой "зеленой зоны", где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, убыточность приемлема или отсутствует.