В порту Новороссийск задержали 12 тонн перца из Израиля

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При досмотре более 12 тонн свежего перца, прибывшего из Израиля в морской пункт пропуска «Новороссийск», государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлен карантинный объект.

По результатам экспертизы, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору ФБГУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», было установлено, что партия перца заражена опасным карантинным вредителем – западным (калифорнийским) цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Pergande).

Данный вредитель закрытого грунта опасен в равной степени как для цветочных и декоративных растений, так и для овощных культур. Его личинка и взрослая особь питаются, высасывая клеточный сок растений.

Питаясь нектаром цветов и их пыльцой, западный (калифорнийский) цветочный трипс препятствует формированию полноценных цветков. Поверхность листьев, заселенных трипсом, обесцвечивается, в местах питания появляются углубления, а затем некрозы. Опасность этого вредителя заключается не только в том, что он наносит растениям непосредственные повреждения. Помимо этого, он является активным переносчиком вирусов.

В целях обеспечения охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов, предотвращения ущерба от распространения карантинных объектов зараженная партия Израильского перца запрещена к ввозу.

Обращаем внимание участников ВЭД, что при закупках и дальнейших поставках в РФ необходимо обращать внимание на фитосанитарное состояние подкарантинной продукции в соответствии с фитосанитарными требованиями РФ.