Почта России приобрела 45 новых багажно-почтовых вагонов

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Почта России получила 45 багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. Новая железнодорожная техника была отправлена заводом компании ВТБ Лизинг, которая согласно трехстороннему договору на условиях финансовой аренды предоставила их Почте России.

Трехсторонний договор был подписан 1 сентября этого года и предполагал передачу 45 багажно-почтовых вагонов (модель 61-4405) до конца ноября. Однако, как отметил генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей, производственные мощности завода и уже имеющийся опыт строительства 60 таких вагонов для Почты России в 2015-2016 годах позволили выполнить контракт раньше заявленного срока.

«С 1 октября 2017 года собственный поезд Почты России начал ежедневное курсирование по маршруту Москва - Владивосток и в обратном направлении. В наших планах развитие международных железнодорожных маршрутов. Новые вагоны отечественного производства помогут нам существенно обновить наш железнодорожный парк, насчитывающий около 800 вагонов. Это особенно актуально во время предновогоднего пикового периода», - отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Алексей Скатин.

Андрей Коноплев, генеральный директор компании ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Наша компания имеет большой опыт реализации лизинговых сделок разной сложности с подвижным составом, в том числе пассажирскими вагонами, а также специализированной техникой и оборудованием для железнодорожного транспорта. Использование лизингового инструмента позволяет операторам и грузовладельцам привлекать долгосрочное финансирование и обновлять свой парк транспортных средств».

Преимуществом багажно-почтовых вагонов производства ТВЗ из новой партии является возможность применения их на международных маршрутах. Конструкцией вагонов предусмотрено использование двух видов тележек, предназначенных как для российской колеи шириной 1520 мм, так и для международной, ширина которой 1435 мм. Эта возможность обеспечивает им преимущество перед другими вагонами данного типа в случае эксплуатации на железных дорогах Китая, сотрудничество с которым в части грузопочтового сообщения в последние годы развивается быстрыми темпами.

Среди дополнительных выигрышных опций современных багажно-почтовых вагонов – грузоподъемность до 24 тонн, возможность работы внутри вагона автопогрузчика с массой грузов до 5 тонн. Подвижной состав оборудуется системой комплексного мониторинга, позволяющей дистанционно контролировать ситуацию в багажном отсеке.

Конструкционная скорость багажно-почтовых вагонов составляет до 160 км/ч, что позволяет использовать их в составе скорых пассажирских поездов.