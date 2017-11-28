Новый график пассажирских поездов на 2017/2018 годы вступит в силу с 10 декабря

/Транспорт/

10 декабря 2017 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2017/2018 годы. График будет действовать в течение года.

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 558 пар поездов (одна пара включает в себя рейс "туда и обратно") в 405 различных сообщениях (в графике движения на 2016/2017 годы – 565 пар в 411 сообщениях). Для обеспечения перевозок пассажиров будет сформировано 1143 состава поездов (в 2016/2017 годах – 1123 состава).

На полигоне Северо-Кавказской железной дороги будут курсировать 165 поездов дальнего следования, 47 из них формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК».

Назначен новый круглогодичный поезд №601/602 сообщением Адлер – Ставрополь. В осенне-зимний период поезд будет курсировать с периодичностью один раз в четыре дня. В период новогодних и майских праздников, а также в летний период - через день.

С 10 декабря 2017 г. в круглогодичном режиме один раз в четыре дня начнет курсировать международный поезд №391/392 сообщением Ростов – Баку, а в летний период – через день. Ранее этот сезонный поезд следовал по маршруту только с апреля по октябрь.

Составами из двухэтажных вагонов назначены поезда:

- № 3/4 сообщением Кисловодск – Москва;

- № 103/104 сообщением Адлер – Москва;

- № 641/642 сообщением Ростов – Адлер.

В формате «Дневной экспресс» на маршрутах Ростов – Кисловодск, Адлер – Краснодар, Имеретинский курорт – Краснодар, Адлер – Майкоп (2 пары), Роза Хутор – Краснодар, Ростов – Краснодар, Ростов – Новороссийск продолжат курсировать поезда «Ласточка», формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» и Южной дирекции скоростного сообщения.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО "РЖД"