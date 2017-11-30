ЦБ РФ подтвердил ненужность предоставления справки об аварии в страховую компанию

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Центральный банк РФ дал официальные разъяснения об отмене справок о ДТП (форма № 154). Как следует из официального разъяснения Банка России страховые компании не имеют права требовать от потерпевшего предоставлять справки о ДТП по авариям, которые произошли с 20 октября 2017 г. Выплаты по ОСАГО будут осуществляться на основании иных документов о происшествии.

Теперь для возмещения ущерба в страховую компанию должны быть переданы: копия постановления по делу об административном правонарушении согласно КоАП, копию определения о прекращении производства по делу об административном правонарушении (при прекращении дела или отсутствии штрафа за нарушение), копию протокола и постановления (если есть направление в группу разбора). Также потерпевший должен предоставить страховщику извещение о ДТП, которое на месте аварии заполняют ее участники.

Для установления страховщиком объективной картины ДТП, определения размера причиненного ущерба и принятия решения о страховой выплате информация о водителях и транспортных средствах, участвовавших в ДТП, их видимых повреждениях должна быть зафиксирована в представляемых страховщику документах, отмечает ЦБ.

«В данной ситуации автовладелец должен проявить бдительность и убедиться в том, что в документах, которые он получил от инспектора полиции, содержаться все необходимые сведения для получения выплаты по ОСАГО. В них должны быть зафиксированы все повреждения автомобиля, указана информация о транспортных средствах и их владельцах, полисах ОСАГО. Если сотрудник ГИБДД говорит, что для полного описания ему не хватает места, попросите его записать дополнительные сведения на отдельном листе бумаге, указав, что это приложение к выдаваемым документам», - поясняет Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт.

Источник: Пресс-служба проекта ОСАГО: общественная экспертиза