Автоинспекторы Новороссийска проводят 5-минутные лекции безопасности

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В целях формирования навыков безопасного поведения на дороге и снижения уровня аварийности с участием детей, сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску проводят беседы-лекции со школьниками. Кратко полицейские напоминают детям о Правилах дорожного движения при передвижении по маршруту «Дом-Школа-Дом», а также безопасному поведению в общественном транспорте.

Госавтоинспекторы и школьники призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и пристегиваться ремнями безопасности.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску