Грузооборот припортовых станций СКЖД вырос на 5% за 10 месяцев

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Грузооборот припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги за 10 месяцев 2017 года достиг 78,5 млн тонн. Это на 5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную выгрузку экспортных и транзитных грузов обеспечивают припортовые станции Новороссийск, Туапсе, Вышестеблиевская и Грушевая.

Для освоения возрастающего грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна на Северо-Кавказской магистрали применяются новые методы управления вагонопотоками, включая организацию единого информационного поля ОАО «РЖД» и Новороссийского морского торгового порта.

Благодаря внедрению новых технологий в ноябре припортовые станции СКЖД показывают положительную динамику выгрузки. Так, 9 ноября на станции Вышестеблиевская зафиксирована рекордная выгрузка – 855 вагонов, а 25 ноября в Новороссийске выгрузка превысила рекорд прошлого года, составив 2003 вагона.

На станции Туапсе 27 ноября был побит январский рекорд: выгрузка здесь составила 1042 вагона.

Источник: РЖД