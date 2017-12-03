«МегаФон» и «Ростелеком» договорились о совместном развитии сети 5G

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Телекоммуникационные компании «МегаФон» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития сетей стандарта 5G. Это позволит компаниям сократить затраты на строительство сетей нового стандарта.

В рамках сотрудничества «МегаФон» и «Ростелеком» выработают оптимальные сценарии внедрения сетей пятого поколения на основе международного опыта с учетом особенностей российского рынка мобильной связи. Компании не исключают возможности создания совместного предприятия, которое выступит в роли единого инфраструктурного оператора для строительства сетей и оказания услуг связи стандарта 5G.

«МегаФон» и «Ростелеком» планируют создать рабочую группу, которая предложит варианты развертывания сетей 5G в диапазонах 3,4-3,6 ГГц и 26 ГГц, в том числе с учетом правительственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Отдельное внимание планируется уделить поиску и высвобождению доступного спектрального ресурса для сетей пятого поколения.

«В существующих рыночных условиях самым выгодным и логичным вариантом внедрения нового стандарта является кооперация нескольких игроков. Мы уже успешно работаем с «Ростелекомом» в рамках рабочей группы «Информационная инфраструктура» и видим огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Уверен, что совместными усилиями 5G может стать основой для технологического развития в ряде отраслей цифровой экономики», – подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

«Для нашей компании один из основных акцентов программы «Цифровая экономика» – построение необходимой для её создания и функционирования инфраструктуры. Очевидно, что 5G станет одной из опорных технологий в цифровой экономике, - говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Мы считаем, что создание в России полноценной мобильной сети пятого поколения требует объединения усилий участников рынка. Наше партнерство с «МегаФоном» призвано продемонстрировать успешность такого подхода при развертывании сетей поколения 5G».

Напомним, что обе компании активно участвуют в продвижении стандарта связи 5G совместно с ведущими международными производителями оборудования.

Так, например, «МегаФон» прорабатывает вопросы внедрения технологии 5G в рамках членства в международной организации мобильных операторов GSMA. В этом году на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге «МегаФон» установил абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек. «МегаФон» также является первым оператором связи, получившим частотный диапазон 3400-3800 МГц и 25250-29500 МГц для построения тестовых зон 5G в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Ростелеком» обладает необходимой сетевой инфраструктурой, радиочастотами и опытом реализации проекта. Ранее компания подписала соглашения о строительстве сетей 5G в Иннополисе, инновационном центре «Сколково» и Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный Эрмитаж».

5G – это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает высокую скорость передачи данных и обработку большого объема трафика, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и массовое подключение устройств Интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества.

Источник: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»