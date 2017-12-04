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Владимир Синяговский: Контроль за содержанием дорог зимой должны вестись всеми ветвями власти...

На региональной неделе депутат Государственной Думы Владимир Синяговский совместно с дорожниками обсудил вопрос готовности дорого Краснодарского края к зимнему периоду.

Совещание прошло в Законодательном собрании Краснодарского края. Инициаторами это прямого разговора стал профильный комитет под председательством Владимира Чепеля и новый министр транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Переверзев.

В диалоге приняли участие предприятия Росавтодора, а также краевого и мунипипального уровня.

Главный для всех вопрос - безопасность движения по автострадам независимо от погодных условий. 

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Категория: Новости / Транспорт

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