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Владимир Синяговский: Контроль за содержанием дорог зимой должны вестись всеми ветвями власти...
На региональной неделе депутат Государственной Думы Владимир Синяговский совместно с дорожниками обсудил вопрос готовности дорого Краснодарского края к зимнему периоду.
Совещание прошло в Законодательном собрании Краснодарского края. Инициаторами это прямого разговора стал профильный комитет под председательством Владимира Чепеля и новый министр транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Переверзев.
В диалоге приняли участие предприятия Росавтодора, а также краевого и мунипипального уровня.
Главный для всех вопрос - безопасность движения по автострадам независимо от погодных условий.