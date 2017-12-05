Следственный комитет проверит маршрутки

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Руководитель СУ СКР по Краснодарскому раю краю поручил организовать проверку инцидента о травмировании в краевом центре молодого человека в маршрутном такси в результате ДТП.

В ходе проводимого мониторинга размещаемых в СМИ сведений выявлена информация о том, что в результате произошедшего накануне в Краснодаре дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси был травмирован один из пассажиров, которому впоследствии понадобилась помощь медиков. Согласно опубликованным данным, водитель после ДТП не принял мер по оказанию помощи пострадавшему, был груб и не отвез в больницу.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил провести проверку указанной информации, установить условия оказания транспортных услуг и их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю