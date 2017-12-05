В Новороссийске пенсионер переходя дорогу в неустановленном месте попал под колёса

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В последнее время в Новороссийске участились случаи ДТП с участием пешеходов и водителей в преклонном возрасте. Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску обращаются с просьбой проявлять терпение и внимательность к пожилым людям, оказывать помощь и поддержку такой категории участников дорожного движения.

4 декабря в 16.40 водитель, управляя ВАЗ-2110, двигаясь в поселке Цемдолина, на пересечении дорог, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия 74-летний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Уважаемые пешеходы, помните о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Невнимательность, малейшая неосторожность, неверно сделанный шаг могут стать причиной непоправимой беды.

В темное время суток водитель не всегда в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Но необходимо помнить, что, даже имея на одежде световозвращатель, вы должны соблюдать все правила безопасного поведения на дороге.

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, личным примером показывайте всем участникам дорожного движения как правильно и безопасно вести себя на дороге! Будьте предельно внимательны на дорогах.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску