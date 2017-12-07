За прошедшую неделю на экспорт отгружено более 964 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

/Транспорт/

За прошедшую неделю (с 29.11.2017 по 06.12.2017 года) через морские порты «Новороссийск», «Туапсе», «Тамань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 48 судов с зерном и продуктами его переработки. Выдано 119 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки объемом свыше 964 тыс. тонн, в том числе 74 фитосанитарных сертификата на пшеницу – более 716 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­16 стран мира: Вьетнам, Египет, Турцию, Катар, Кувейт, Израиль, Йемен, Малави, Мазамбик, Танзанию, Бангладеш, Нигерию, Филлипины, Тунис, Иорданию и Италию.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Тамань», «Туапсе» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с кукурузой, мучкой рисовой и пшеницей, общим объемом более 792 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в: Турцию, Египет, Бангладеш, Вьетнам, Индонезию и Нигерию.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

В связи с вышеизложенным, призываем участников ВЭД до погрузки в транспортное средство формировать экспортную партию с учетом фитосанитарных требований страны-импортера.

Информация по требованиям стран-импортеров размещена на сайте Россельхознадзораhttp://www.fsvps.ru.

Источник: Управления Россельхознадзора