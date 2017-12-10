Эксперты назвали самые невыгодные для перепродажи в России авто

В России несколько моделей автомобилей весьма проблематично перепродать на вторичном рынке. В частности, лидерами антирейтинга в данной категории стали Mercedes-Benz B-класса, седан Ford Fiesta, Nissan Qashqai и Skoda Yeti.

Эксперты, составлявшие данный рейтинг, оценивали ряд основных факторов, которые снижают ликвидность авто при перепродаже.

Речь идет о цене машины, позиционировании марки, комплектации, а также о редкости и специфичности модели.

Лидером списка является Mercedes-Benz B класса, однако аналитики полагают, что модель была недооценена на российском рынке, и конкретные причины падения спроса на него вычленить представляется весьма затруднительным.

А вот у Nissan Qashqai и Skoda Yeti причиной непопулярности среди автомобилистов является существующее в автосреде мнение об их ненадёжности.

Относительно попавших в список Suzuki Grand Vitara, Hyundai Tucson говорится, что их слабым местом является трансмиссия, с которой у пользователей бывали проблемы.

Кроме того, эксперты журнала "За рулем", внесли в список самых плохо продаваемых машин в РФ Chevrolet Cruze, Nissan Terrano, Mitsubishi L200 и Suzuki SX4, чья непопулярность среди отечественных автомобилистов объясняется высокой ценой.