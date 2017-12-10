Карантинный объект обнаружен в ручной клади пассажира из Узбекистана

/Транспорт/

Россельхознадзором с 16 апреля 2012 года введены временные ограничения на ввоз в ручной клади и багаже пассажиров подкарантинной продукции, следующей из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Несмотря на данные ограничения, растительная продукция в ручной клади и багаже граждан из вышеуказанных стран продолжает выявляться. Зачастую в ней находят опасные карантинные объекты.

Так в аэропорту «Краснодар (Пашковский)» в ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажира, прибывшего из Узбекистана, в зернах подсолнечника обнаружен карантинный для РФ объект – семена амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.).

Для идентификации образец продукции был направлен в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», где специалисты подтвердили наличие опасного карантинного объекта.

Запрещенная к ввозу подкарантинная продукция, выявленная в ручной клади пассажира, прибывшего из Узбекистана, была уничтожена.

Источник: Россельхознадзор