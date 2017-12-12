В Новороссийском порту построят универсальный резервуар для нефтепродуктов

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Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект строительства универсального резервуара для приема, выдачи, хранения мазута и дизельного топлива в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Новый универсальный резервуар сможет вмещать 15000 кубометров нефтепродуктов и будет установлен в портовом терминале, принадлежащем ОАО «ИПП», одному из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла (входит в группу компаний Новороссийского морского торгового порта).

Также в рамках реализации проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой России, будет проведена реконструкция одноэтажного склада хранения негорючих материалов и строительство электрощитовой.

Строительство будет вестись за счет собственных средств ОАО «ИПП».

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ФАУ «Главгосэкспертиза России»