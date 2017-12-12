В Новороссийском порту построят универсальный резервуар для нефтепродуктов
Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект строительства универсального резервуара для приема, выдачи, хранения мазута и дизельного топлива в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта.
Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Новый универсальный резервуар сможет вмещать 15000 кубометров нефтепродуктов и будет установлен в портовом терминале, принадлежащем ОАО «ИПП», одному из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла (входит в группу компаний Новороссийского морского торгового порта).
Также в рамках реализации проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой России, будет проведена реконструкция одноэтажного склада хранения негорючих материалов и строительство электрощитовой.
Строительство будет вестись за счет собственных средств ОАО «ИПП».
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ФАУ «Главгосэкспертиза России»