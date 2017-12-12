Запрещенные к ввозу груши уничтожены в Краснодаре

/Транспорт/

Государственным инспектором надзора в области карантина растений и семенного контроля Краснодарского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно с сотрудниками Краснодарской таможни при проведении мониторинга мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственного растительного и животного происхождения, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, в г. Краснодаре, х. Ленина, фруктово-овощной базе, выявлена партия груш в количестве 100 кг, происхождение Польша.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 г. №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вышеуказанная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, была изъята и уничтожена.

Всего в текущем году на подконтрольной Управлению территории было изъято и уничтожено 4 517,7 кг запрещенных к ввозу груш, из которых 4481,7 кг происхождением Польша и 936 кг происхождением Бельгия.