За сутки в Новороссийске произошло два ДТП с пострадавшими

/Транспорт/

За минувшие сутки 12 декабря, на обслуживаемой территории зарегистрировано два дорожно- транспортных происшествия, в которых получили ранения два человека.

Так, около 18 часов на автодороге «Новороссийск -Керченкий пролив», в районе Владимировского поста, водитель автомобиля Митсубиси, по предварительным данным, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Газель, двигавшемся во встречном направлении, после чего автомобиль Газель допустил столкновение с автомобилем Лексус.

В результате дорожно-транспортного происшествия, воитель автомобиля Митсубиси госпитализирована в больницу с ранениями различной степени тяжести.

В 23 часа 50 минут, в районе «Золотая рыбка», водитель автомобиля Рено, при выезде в прилегающей территории на предоставилд преимущество в движении автомобилю Фольксваген, который двигался по главной дороге и допустил с ним столкновение. Водитель автомобиля Фольксваген доставлен в горбольницу № 1, назначено амбулаторное лечение.

Уважаемые участники дорожного движения. Соблюдение Правил дорожного движения - залог Вашего спокойствия и здоровья. Находясь за рулем, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и убедиться, что Ваши пассажиры тоже пристегнуты в автомобиле. Кроме этого, помните, что водителю запрещается во время движения пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, вести переговоры без использования рук. Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге!

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск