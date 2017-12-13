Синяговский рассказал какие изменения вносят в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности"

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12 декабря, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству рассмотрел проект федерального закона "О внесении изменений в часть 5.1. статьи 20 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и рекомендовал его к принятию во втором чтении.

Как пояснил член Комитета Владимир Синяговский, в соответствии с действующим на сегодняшний день законом строительство, реконструкция пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге допускаются при наличии разрешения на строительство и согласия в письменной форме владельцев автомобильных дорог. При этом закон не определяет сроки, порядок выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

«Такая неопределенность на практике позволяет владельцам дорог запрашивать излишние документы, что приводит к затягиванию сроков выдачи согласия, – пояснил депутат. – Проект данного федерального закона предусматривает, что согласие в письменной форме должно быть выдано владельцем автомобильной дороги в срок не более чем тридцать календарных дней с момента поступления заявления о его предоставлении.

К законопроекту поступило несколько поправок. Внесенная мною поправка определяет, что в случае, если разрешение по объективным причинам выдать невозможно, владелец автомобильной дороги обязан выдать мотивированный отказ не затягивая, также в срок не более чем тридцать календарных дней со дня поступления заявления.

Считаю, что предлагаемые изменения позволят сократить сроки получения согласия и сделать процедуру получения согласия или отказа более четкой и понятной», – сказал В.И. Синяговский.