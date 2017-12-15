В Новороссийске сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Пешеход»

/Транспорт/

В целях стабилизации обстановки на дорогах города, в период с 15 по 24 декабря 2017 года сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Пешеход», в ходе которого в зону внимания попадут водители, нарушившие правила проезда пешеходного перехода, а также пешеходы, переходящие проезжую часть в неположенных местах.

С начала 2017 года с участием пешеходов зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, погибло- 8 человек, 82 получили ранения. По вине самих пешеходов зарегистрировано 41 ДТП, в которых 4 человека погибли и 37 получили ранения.

Сотрудниками Госавтоинспекции с начала года на водителей, нарушивших правила проезда проезжей части составлен 2431 административный материал, на пешеходов составлено 1806 административных материалов.

Уважаемые участники дорожного движения! От Вашего поведения на дороге зависит жизнь и здоровье Вас и окружающих Вас людей. Грань между пешеходом и водителем очень тонка. Помните об этом! Только соблюдение Правил дорожного движения, взаимное уважение на дороге сделает Вашу жизнь безопасной.

Уважаемые водители! Будьте внимательны при приближении к пешеходному переходу, а также к местам массового скопления граждан. Помните, что пешеход может появиться на дороге неожиданно.

Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть только в установленных местах, при этом, помните - пешеходный переход не является гарантом безопасности. Убедитесь, что водитель увидел Вас и остановился. При передвижении в темное время суток, необходимо использовать световозвращающие элементы, которые помогут Вам стать заметней на дороге.

Соблюдайте сами и напомните детям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Удачи Вам на дорогах.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск